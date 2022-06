Ein Raum voller Kinderträume

Kinderträume sind Lebensträume – und sie sind positiv, bunt und voller Strahlkraft. Eine Wanderausstellung der Caritas Lerncafés gemeinsam mit der youngCaritas lässt Besucher*innen träumen und lädt zum Verweilen ein. Ab 14. Juni ist die Ausstellung im Lauteracher Rathaus stationiert.

„Wovon träumst du?“ – Diese Frage war der Ausgangspunkt eines Projektes der Caritas Lerncafés im ganzen Land. Die Frage galt den Kindern und Jugendlichen, die in den Lerncafés regelmäßig für bessere Schulnoten „büffeln“. Was aus dieser vermeintlich einfachen Frage entstanden ist, beeindruckt Stellenleiterin Bea Bröll noch immer: „Die Kinder bei der Gestaltung ihrer Träume zu begleiten war für uns alle ein großartiger Prozess. Denn wenn Kinder über ihre Zukunft nachdenken, ist alles möglich: Emil möchte König werden, Eslem Malerin in Paris und Efes Traum ist es, Kameramann zu sein.“ Aus dieser Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen, Talenten und Interessen ist nicht nur in Kooperation mit der Druckerei Wenin und Sägenvier Design Kommunikation ein ganz besonderer Kalender mit den Träumen der Kinder entstanden, sondern auch eine Ausstellung, die die farbenfrohen Träume und deren Hintergrundgeschichten der Kinder zeigt.