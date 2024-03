Ein Projekt, das Musik, Tanz und Menschen verbindet

Das Tanzhaus Hohenems probt aktuell für ein großes Konzert, das Inklusion kreativ lebt.

Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf zeigen sich gemeinsam als Kulturschaffende, die mitreißend, berührend und professionell performen. Das erste Aufeinandertreffen diese Woche in der Volksschule Schwefel war zunächst mit etwas Aufregung verbunden, schließlich war es für alle Beteiligten ein neues und aufregendes Unterfangen. „Es ist für uns das erste Mal mit einem Chor in dieser Größe zu proben und wir sind gespannt was passiert und ob es nicht allzu chaotisch wird, sind aber guter Dinge, dass wir ein tolles gemeinsames Projekt entwickeln können“, so Britta Hafner. Die Sorgen lösten sich an diesem Abend schnell in Luft auf und die knapp 70 Protagonisten bewiesen keinerlei Berührungsängste. Musik verbindet.