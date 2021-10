Ein Potpourri der guten Laune

Erstmals gab's für die Laienspielgruppe Göfis zehn Sketches statt klassischem Theaterstück.

Schwarzer Humor und Märchentratsch

Wie man mit einer Pflegekraft aus der Slowakei nicht unbedingt umgehen sollte, zeigte gleich der Auftakt der Veranstaltung. Gefüllt mit schwarzem Humor und Vorurteilen wurde das “typische Vorarlberger Ehepaar” eines besseren belehrt und Krankenpflegerin “Lada” hatte die Krankenakte studiert und wusste sogleich, wie sie den betagten Großvater in Obhut nehmen musste. Etwas makaber, aber urkomisch ging es dann weiter mit fröhlichem Trauerspiel am “Friedhof”: Drei Witwen kümmern sich um das Grab ihres verstorbenen Ehemanns. Dabei floss die geplante Erbschaft rasch in “wichtigere” Dinge. Im Gerichtssaal zeigte eine weitere Komödie den Rechtsstreit mit der Kirche auf. Ein Bauer sitzt auf der Anklagebank. Laut seiner Aussage aber, habe der Bischof sein Grundstück gestohlen. Überspitzt typisch vorarlbergerisch legte der Landwirt sich gegen alles auf. Auch gegen einen Freispruch.