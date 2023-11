Ein Plakat für den Frieden

Lara Nielsen (11) vom BG Dornbirn nimmt am internationalen Lions Friedensplakat-Wettbewerb teil.

Dornbirn. „Mut zum Träumen“ lautet das Motto des internationalen Lions Friedensplakat Wettbewerbs 2023-2024. Seit über drei Jahrzehnten sponsern Lions Clubs weltweit diesen besonderen Kunstwettbewerb für Schüler zwischen 11 und 13 Jahren. Mit dem Gestalten von Friedensplakaten sollen so Kinder überall auf der Welt ihre Visionen von Frieden ausdrücken und sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen.

„Frieden ist immer ein wichtiges Thema aber selten so aktuell wie jetzt. Das hat mich motiviert, in Dornbirn auf eine Schule zuzugehen und sie zum Mitmachen einzuladen“, erklärt Michael Jonas, Past-Präsident des Lions Club Vorarlberg. So kam es zur Kollaboration mit dem Bundesgymnasium Dornbirn, wo Kunstlehrer Stefan Gander-Schwarzenauer das Projekt mit seinen zweiten Klassen umsetzte. 57 Plakate wurden schließlich eingereicht, die von einer Jury – bestehend aus Gerhard Winkler, Martin Rhomberg, Helmut King, Michael Jonas und Stefan Gander-Schwarzenauer – gesichtet wurden. Neben der Einhaltung genau definierter Vorgaben wurde auf Originalität, künstlerische Darbietung, plakative Ausstrahlung und Interpretation des Themas geachtet.