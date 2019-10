Ein Parteitag mit Folgen

Die Theatergruppe Süosslar feierte Premiere mit ihrem neuen Stück.

In bewährter Süosslar-Manier wurden die Theatergäste wieder einen Abend lang bestens unterhalten. Unter der Regie von Sascha Steiner brilliert Hugo Nussbaumer dieses Jahr in der Hauptrolle als Bundeskanzler Georg Lang, der als Kraftwerk der Nation gemeinsam mit seinem Finanzminister Norbert Schotter (Ernst Klocker) dem moralischen Verfall den Kampf ansagen will. Die beiden werden allerdings von ihrer Vergangenheit eingeholt und die inligitime Frucht vom Stamme der Unmoral (Anna Tiefenbrunn) macht den beiden einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Somit ist das Chaos im Bundeskanzleramt vorprogrammiert. In weiteren Rollen zu sehen sind Florian Summer als engagierter Privatsekretär, Manuela Fitz als verhängnisvolle Verlockung Doris Springer, Susanna Kvas als ahnungslose First Lady, die feurige Spanierin Jasmin de la Cruz Torres Hämmerle als Journalistin und Schwiegertochter von Eugen Russ und Süosslar-Neuling Evelyn Seifert als Sekretärin des Finanzministers.