Ein Ozean voller Liebe: Dieser Mann trägt das Meer zu seiner Frau

In einem aktuell viral gehenden Video wird die rührende Geschichte eines älteren Paares erzählt, das die Unendlichkeit der Liebe unter Beweis stellt. Aufgenommen an einem Strand, fängt das Video einen besonders bewegenden Moment ein: Ein älterer Mann schöpft mit bloßen Händen Wasser aus dem Meer, um es zu seiner Frau zu bringen, die am Straßenrand auf ihn wartet. Mit Krücken ausgestattet, kann sie den Weg durch den Sand zum Meer nicht alleine bewältigen.