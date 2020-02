Ein Ort zum geselligen Bummeln

„vogelfreiRAUM“ in Rankweil zeigt sich mit vielen kreativen Möglichkeiten.

RANKWEIL „Vögel gehören nicht in Gefangenschaft. Sie brauchen ‚Freiraum‘.“ Dieser Meinung vertreten die Organisatoren vom „vogelfreiRAUM“ in der Rankler Ringstraße. Das ehemalige Schuhgeschäft Vogelsberger hat seine Pforten geschlossen. Bis zum Abriss des Gebäudes wurde ein Zwischennutzungsvertrag vereinbart. Der Verein, bestehend aus einem 12-köpfigen Kernteam, hat diese Möglichkeit direkt ergriffen. Das leerstehende Schuhgeschäft erwachte endlich aus dem Dornröschenschlaf. Sechs Jahre lang schlummerten leere Schaufenster mitten im Zentrum der Gemeinde. „So manch einer träumte einen Traum… wir träumten von einem Raum in Rankweil in dem sich Menschen aller Kulturen, Kinder, Erwachsenen, Omas und Opas treffen können und in welchem es ein buntes kulturelles und kreatives Angebot gibt“, sagt Obfrau Marie. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, dachte sich das Organisationsteam uns. „Wir gründeten zusammen mit Gleichgesinnten den gemeinnützigen Verein ‚vogelfreiRAUM – Raum für Begegnung‘ und kulturelle Vielfalt war gegründet.“ Das leerstehende Schuhgeschäft war in ihren Köpfen der ideale Ort für die Umsetzung unseres Projekts. Nach ersten Gesprächen mit der Gemeinde Rankweil wurde bald klar, ihre Idee war so gut, wir werden sie dort verwirklichen können. „Unser Märchen könnte Wirklichkeit werden.“ Die Finanzierung, wie etwa eine Musikanlage, wurde zum Teil durch Crowdfunding vorgenommen. Seither ist das Café offen für Kindertheater, Tanzkurse, Konzerte und weitere kreative Veranstaltungen.