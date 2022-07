Ein Ort für Menschen am Rand der Gesellschaft

30 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Aber auch ein Grund, darauf zurückzublicken, was geschafft wurde und Ziele für die Zukunft zu definieren. All das macht das Caritas-Café pünktlich zum 30-jährigen Bestandsjubiläum Ende Juni.

Ältere Feldkircher*innen erinnern sich vermutlich noch gut an die offene Drogenszene in der Feldkircher Innenstadt Ende der 1980-er-Jahre. Die Grenzlage zu Liechtenstein und der Schweiz machte Feldkirch zusätzlich zu einem Treffpunkt der Szene. Die Situation und das Schicksal von süchtigen Menschen ließ niemand kalt, Emotionen zwischen Hilflosigkeit, Ohnmacht, Aggressionen, dem Ruf nach Behandlung oder Strafe bestimmten die persönliche Haltung und den Gang der politischen Diskussion. Für die Politik war Handlungsbedarf gegeben, um die zunehmende Verelendung, Obdachlosigkeit und die steigende Zahl von Drogentoten einzudämmen – auch HIV/Aids war zu dieser Zeit ein hochaktuelles Thema.

Einfach den Zutritt für Drogenkonsument*innen in die entsprechenden Lokale zu verbieten und drogenkonsumierende Menschen aus der Innenstadt zu verbannen, verlagerte das Problem, war aber nicht wirklich eine Lösung. Zielführend war hingegen eine suchtbegleitende, niederschwellige, akzeptierende Drogenarbeit. Das Land Vorarlberg holte die Caritas als Partnerin für die Umsetzung dieses erweiterten Drogenkonzeptes ins Boot und so wurde das damalige HIOB ins Leben gerufen. „Begonnen wurde mit Streetwork – unsere Mitarbeiter*innen knüpften Kontakte zu Klient*innen und brachten sie ins H.I.O.B. am Jahnplatz“, erzählt der heutige Stellenleiter des Caritas Cafés, Peter Wieser aus der Geschichte der Einrichtung. Drogenkonsumierenden Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie Hilfe zum Überleben und zur Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation erhalten, war von Anfang an das Ziel. „Nach und nach nahmen die Klient*innen das Angebot an. Das Wichtigste war und ist bis heute, dass die von Drogenabhängigkeit betroffenen Menschen Vertrauen zu uns fassen und mit ihren konkreten Problemen zu uns kommen.“