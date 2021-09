Ein Ort der Begegnung

Das Eltern-Kind-Zentrum in Lustenau ist umgezogen und erstrahlt in neuem Glanz.

Lustenau „Es ist eine Wertschätzung von unserer Arbeit, dass die Gemeinde uns diese sehr anspruchsvollen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat“, erzählt Birgit Schuler, Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums und der Spielgruppe Regenbogen. Sie ist sichtlich stolz auf das neue Zentrum, das nun ganz auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet ist. Gut 20 Jahre befand sich das Eltern-Kind-Zentrum in der Sonnenstraße, nun war es Zeit für einen Neuanfang: Seit Schulbeginn werden die Kinder am neuen Standort betreut. In der neuen Wohnanlage im Pfarrweg haben die sieben Betreuerinnen und die Spielgruppenkinder einen Platz gefunden, bei dem gespielt, entdeckt, erforscht und geturnt werden kann.