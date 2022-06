Ein Ort der Begegnung mitten in Bludenz

Bludenz. Jede Bludenzerin und jeder Bludenzer kennt den üppigen und im Frühling weiß strahlenden Magnolienbaum im Garten des Würbelareals in der Werdenbergerstraße 10.

Der Ort rückte in den letzten Jahren immer mehr als Veranstaltungsort in das Zentrum der Öffentlichkeit. Vom Kulturbüro der Stadt Bludenz organisiert, fanden mehrere Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des Würbel-Areals statt. Von der Reihe „frei.raum“ über mehrere weitere Veranstaltungen im Rahmen des Susi Weigel-Jubiläums bis hin zu Ausstellungen und Märkten erwies sich das Anwesen als ein Ort der Begegnung und des Miteinanders. „Wir schaffen damit ein riesiges Entwicklungspotential in der Stadtmitte. Wir können im Sinne aller Bludenzerinnen und Bludenzer sämtliche Möglichkeiten prüfen – und ohne Zeitdruck entscheiden, was dort später umgesetzt werden soll.