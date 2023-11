Ein Nikolaus mit Herz und Humor

In diesen Tagen wird sich Helmut Giesinger wieder in den heiligen Nikolaus verwandeln und von Haus zu Haus ziehen.

Altach. Von der Legende des Bischofs, der arme Kinder beschenkt, leitet sich bis heute der Brauch ab, dass Nikolausspieler an seinem Namenstag von Haus zu Haus ziehen, von den guten Taten des Heiligen Nikolaus erzählen und den Kindern kleine Gaben schenken.

Nikolaus von ganzem Herzen

So hat auch Helmut Giesinger in den kommenden Tagen viel zu tun und nicht nur die Kleinen freuen sich über seinen Besuch. Der Altacher ist Nikolaus von ganzem Herzen und das schon seit 1997. „Als ich 1997 das erste Mal als Nikolaus im Einsatz war, wurde noch folgendes Gedicht vorgetragen: Guten Abend, liebe Leute, wie schon so oft komm´ ich auch heute fern aus dem Himmel zu Besuch, mit Bischofsstab und Namensbuch.“

Gespräch mit den Kindern

„Seither hat sich einiges verändert“, erinnert sich Helmut Giesinger und erzählt, wie er seine Nikolausbesuche heute gestaltet: „Ein, zwei Tage vor dem Besuch kündige ich telefonisch oder per SMS an, um welche Zeit ich zur Familie komme. Dadurch kann sich die Familie besser vorbereiten und gegebenenfalls noch Verwandte einladen. Beim Besuch bedanke ich mich für die Einladung und frage die Kinder, was sie vom Heiligen Nikolaus wissen. Dabei erzähle ich eine der Nikolauslegenden anhand eines Bilderbuches“. In diesem Moment entsteht meist ein Gespräch mit den Kindern, berichtet der Nikolausprofi und dabei bittet er die Kinder, etwas vorzuspielen oder vorzusagen.

Lustige Situationen für den Nikolaus

Dabei kam es schon zu vielen lustigen Situationen und Giesinger freut sich besonders über die schlagfertigen Antworten der Kinder: „Ein Kind ist mir einmal mit einer Banane nachgelaufen und sagte: ‚Nikolaus, do heascht a Banana, dass du nit all Nüss und Mandarina essa muscht“. Eine andere Situation zum Schmunzeln gab es bei der Nikolausfeier der Volksschule: „In der Kirche habe ich erzählt, dass der Heilige Nikolaus in Myra in der Türkei gelebt hat. Ein Erstklässler kam nach der Nikolausfeier auf mich zu und sagte: „Hoi Nikolaus, woascht i bin o an Türk“.

Ein Ereignis für die ganze Familie