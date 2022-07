Ein neues „Zuhause“ für den WSV Nofels

Fritz-Stütler-Hütte wird generalsaniert.

NOFELS, BRAND Das über 70 Jahre alte Dach der Fritz-Stütler-Hütte ist undicht und muss saniert werden, um den Kindern und Jugendlichen von heute eine Hütte für ein aktives Vereinsleben von morgen übergeben zu können. Die Arbeitsplanungen und Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange und Mitte April geht es mit dem Abriss los. “Diese Sanierung bedeutet einen Kraftakt für den gesamten Verein und wir sind auf die Mithilfe aller angewiesen, damit wir das finanziell und arbeitstechnisch stemmen”, heißt es vonseiten des Vereins.

„Unsere Hütte ist für uns alle ein besonderer Ort – daher ist es uns ein riesengroßes Anliegen, dass wir viele helfende Hände für diese Sanierung mobilisieren und motivieren können, um diesen besonderen Ort zu bewahren“, erklärt Obfrau Christiane Enzenhofer. Daher war das Engagement des gesamten Vereins gefragt. Insgesamt sind schon über 3000 Arbeitsstunden von Mitgliedern in das Projekt geflossen: mit handwerklichem Geschick, bei der Reinigung, vorbereiten der Verpflegungen. Vizeobmann Hans Dunst koordinierte die Arbeitseinsätze.

Aufbruch in eine neue Ära

„Die letzten beiden Jahre haben unser sonst so aktives Vereinsleben stark eingeschränkt“, hält Dunst fest. Ein Beisammensein und geselliges Treffen bei unseren traditionellen Veranstaltungen war teils unmöglich. „Sehen wir diese Dachsanierung als gemeinsame Aktion im Sinne und zum Wohle unseres Vereins, als Anstoß in eine wieder aktivere und vergnügtere Zeit und als ‚Aufbruch‘ in eine neu ‚beDACHte‘ Ära“, führt Enzenhofer weiter aus. „Wir sind eine große, starke WSV-Familie, spielen wir dieses unbezahlbare Ass aus, aktivieren uns selbst und unser Umfeld und gemeinsam bauen wir ein neues Dach.“