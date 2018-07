Ein neues Sextett, aber noch offene Fragen

Ein neues Sextett umfasst der bisherige Kader des Eishockeyclub Dornbirn Bulldogs.

Bis auf drei Positionen steht der Kader der Dornbirn Bulldogs für die Saison 2018/19 in der Erste Bank Eishockey Liga fest. Neben den zwei Tschechen Radek Cip und Antonin Boruta sowie dem jungen Felix Vonbun verkündeten die Vorarlberger mit Joel Broda, Brodie Depont und Michael Parks weitere namhafte Neuzugänge. „Ich habe in meinem ersten Jahr in Bozen mit Joel Broda zusammengespielt und bin mir sicher, dass er uns sehr helfen wird“, freut sich Brodie Reid auf ein Wiedersehen in Dornbirn.