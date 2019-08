Ein neues Kreuz fürs Fähnle

Die Hüttengemeinschaft am Fähnle und Langwies lud zur Kreuzeinweihung.

Dornbirn. „Hier bin ich, euer neues Kreuz. Schön habt ihr mich ausgedacht, konstruiert und gebaut. Toll habt ihr mich hingestellt an diesem wunderbaren Platz, neben Wald und Wiese mit Blick übers Land und über den See, hier auf dem Fähnle“, mit diesen Worten eröffnete vergangene Woche Diakon Christoph Lang die Messfeier zur Einweihung des neuen Kreuzes am Dornbirner Fähnle.

Das alte Kreuz war kurz davor abgebrochen und so wurde auf Initiative von Norbert Nenning, Burkhard Thurnher, Anton und Rita Wohlgenannt sowie Josef Achberger kurzerhand ein neues Kreuz entworfen und hergestellt. Dieses soll auch in Zukunft die Bewohner in Ammenegg beschützen und bietet außerdem einen besinnlichen Rastplatz für Wanderer mit einer der schönsten Aussichten, die es in Dornbirn zu bewundern gibt.