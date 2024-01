Ein neues Kapitel in der Versorgung von orthopädischen Bedürfnissen

Sanitätshaus Mayer feierte erfolgreiche Neueröffnung am neuen Standort in Dornbirn.

Dornbirn. Unter viel Beifall und in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste eröffnete vergangene Woche das Sanitätshaus Mayer seinen neuen Standort in der Dornbirner Riedgasse 68. Geschäftsführer Markus Mayer und Gattin Susanne hießen dazu zahlreiche Gäste herzlich willkommen.

Die neuen Geschäftsräume erstrecken sich über rund 400 Quadratmeter. Die Umbauarbeiten wurden in rekordverdächtigen vier Monaten abgeschlossen, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Untergebracht sind dort eine orthopädische Werkstätte zur Anfertigung neuroorthopädischer Hilfsmittel, Orthesen und Bandagen, Prothesen, Rehaprodukten und Alltagshilfen samt Ganganalyse und neuestem 3D-Scanner für funktionelle orthopädische Schuheinlagen. Auch eine Werkstätte für nach Maß angefertigte Mieder, Inkontinenzprodukte sowie ein Büro und Verkaufsräume mit Kabinen für Lymphversorgungen und Kompressionsstrümpfe sowie eine Ausstellung an Rollatoren und E- Rollatoren zur Unterstützung der Mobilität befinden sich in den neuen Räumlichkeiten.