Ein neues Kapitel für das Gästehaus Brugger in Lauterach

In einer Nachricht in den sozialen Medien kündigte die Familie Brugger aus Lauterach an, dass sie ihren Restaurantbetrieb ab dem 1. Oktober 2023 schließen werden. Das Gästehaus soll aber weiterhin bestehen bleiben.

Das Gästehaus Brugger in Lauterach blickt auf eine lange und bewegte Vergangenheit zurück. 1988 wurde das bestehende Gebäude von Familie Brugger zu einem Gästehaus inklusive Restaurant umgebaut. 13 Jahre später wurde der Familienbetrieb 2001 von Sohn Friedrich und seiner Frau Manuela übernommen.