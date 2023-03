Ein neues Kapitel beginnt bei SC Austria Lustenau

Bald erfolgt der Startschuss in eine neue Ära.

Der Mädchenfußball hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Weltweit gewinnen die Fußballerinnen immer mehr Fans und auch die Medien interessieren sich für die Spiele der besten weiblichen Fußball-Talente. Der SC Austria Lustenau hatte vor etlichen Jahren eine eigene Damenmannschaft und möchte diese Abteilung nun neu aufbauen. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, jungen Mädchen die Möglichkeit zu bieten, Fußball zu spielen. Unser Ziel ist es im Herbst mit einer eigenen Mädchenmannschaft in der Altersklasse U13 zu starten“, erklärt Vorstandssprecher Bernd Bösch.