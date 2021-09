Ein neues Fahrzeug für die Klostner Feuerwehr

Bereits im Frühjahr wurde der neue Stolz der Klostner Feuerwehrler von Leonding nach Klösterle überstellt, vergangenen Sonntag konnte das neue Fahrzeug in einem feierlichen Rahmen in der Feuerwehrgarage offiziell in Betrieb genommen werden.

Nach der Segnung durch Pfarrer Johann Auer gab Kommandant Martin Nessler einen kurzen Überblick über die bisherigen Fahrzeuge. Mit dem neuen Löschfahrzeug, welches über eine moderne Containerverladeeinrichtung verfügt ist man nun in der Lage, mehrere Einsatzbereiche abzudecken. Zudem ersetzt es das in die Jahre gekommene Vorgängermodell. Die Kosten für das neue Fahrzeug mit Lösch- und Tunnelausrüstung sowie Feuerwehrtechnik belaufen sich auf rund EUR 314.000,– und werden gemeinsam von den ÖBB, der ASFINAG und der Gemeinde Klösterle getragen. Auch Bürgermeister Florian Morscher freute sich über die Aufrüstung in der Feuerwehrgarage und bedankte sich bei sämtlichen Mitgliedern für ihre hohe Bereitschaft. Auch Landesfeuerwehrinspektor Bernhard Österle und Sicherheitslandesrat Christian Gantner überbrachten Glückwünsche und würdigten das hohe Engagement der Frauen und Männer der Feuerwehren. Durch Umwelt- und Naturkatastrophen werden die Einsätze immer umfangreicher und die große Bereitschaft der Frauen und Männer ist nicht immer selbstverständlich. Das neue Auto bewunderten auch Bezirksfeuerwehrinspektor Christoph Feuerstein, Bezirksvertreter Florian Beiser, Bezirkshauptmannstellvertreter Arnold Brunner, Bürgermeister aus Dalaas Martin Burtscher, Postenkommandant Willi Küng sowie die Feuerwehrkollegen aus Wald am Arlberg und Dalaas. Auch zahlreiche Klostner und Klostnerinnen verbrachten, trotz des unfreundlichen Wetters, einen gemütlichen Frühschoppen im Festzelt. Die Bewirtung übernahm Patrick Brändle vom “Das Guat” Klosterterhof und kräftiger Mithilfe der Feuerwehrjund und zahlreichen Mitgliedern.