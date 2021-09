Ein neues Dienstfahrzeug für den Lochauer Krankenpflegeverein

Lochau. Dank der großartigen Unterstützung von Land Vorarlberg, Gemeinde Lochau, Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal und Toyota Walter konnte der Lochauer Krankenpflegeverein als weiteres Dienstfahrzeug einen neuen Toyota Yaris offiziell in Empfang nehmen.

„Wir wollen unser neues Dienstfahrzeug der Öffentlichkeit vorstellen und uns bei den Sponsoren für ihr soziales Engagement herzlich bedanken“, so das gesamte Team des Lochauer Krankenpflegevereines mit Obmann Dr. Claus Hörburger und Pflegedienstleiterin Maria Mager an der Spitze. Mit dabei bei der offiziellen Übergabe Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker, Vizebürgermeister Christophorus Schmid und Christian Eienbach als Regionalleiter der Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal.

Mit rund 800 Mitgliedern ist der Krankenpflegeverein ein bedeutender Verein in der Gemeinde Lochau. Allein im vergangenen Jahr wurden unter coronabedingt erschwerten Bedingungen über hundert Lochauerinnen und Lochauer vom bewährten Pflegeteam unter der Leitung von DGKS Maria Mager in vielen Hausbesuchen kompetent beraten und pflegerisch bestens betreut. Zudem konnte vielen Gemeindebürgern auch per Telefon schnell und unbürokratisch geholfen werden.

Als Ansprechpartner für alle Pflege- und Betreuungsfragen sind die Aufgaben des gemeinnützigen Vereines sehr umfangreich. So macht es diese mobile Hauskrankenpflege möglich, dass die Mitglieder trotz Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Altersgebrechen ihren Lebensabend so lange wie möglich zu Hause in der vertrauten Umgebung, in der eigenen Wohnung oder innerhalb der Familie verbringen können. Weiters wird auch den pflegenden Angehörigen Unterstützung, Begleitung, Entlastung, Stärkung und Motivation für den Pflegealltag geboten.