Ein neuer Verteidiger und Stürmer für die VEU Feldkirch

Vor dem wichtigen Prestigeduell gegen den EC Bregenzerwald kommen zwei Verstärkungen

Die VEU Feldkirch ist nochmals am Transfermarkt aktiv geworden. Aus Linz kommt der junge Verteidiger Laurin Müller zur VEU. Der 22 jährige hat in den letzten Jahren vor allem in den Farmteams der Erstligaclubs Erfahrung gesammelt und ist nun ein weiterer junger Spieler im Kader der VEU, der sich in Feldkirch weiterentwickeln kann . Er soll der Verteidigung der Feldkircher mehr Tiefe und Stabilität geben. Mit 1,93m und 95 kg bringt er Parademaße für einen Verteidiger mit. Laurin wird mit der Rückennummer 5 auflaufen.