Ein neuer Stürmer und Verteidiger für die Bulldogs

Allerdings verzeichnen die Dornbirner auch zwei schwerwiegende Abgänge

Für Devin Brosseau und Yanni Kaldis neigt sich die Zeit in Dornbirn dem Ende zu. Die NHL-Organisation der Edmonton Oilers hatte die zwei Rohdiamanten nach Vorarlberg geschickt, um ihnen in der ICE Hockey League einen Schliff zu geben. Am Freitag führt ihr Weg weiter nach Bakersfield (Kalifornien). Zwei neue Cracks stehen beim DEC bereits ante portas.

Herzstücke werden mit Devin Brosseau (33 Spiele: 7 Tore, 14 Assists) und Yanni Kaldis (33 Spiele: 2 Tore, 11 Assists) aus der Mannschaft von Kai Suikkanen gerissen. Nach dem erfolgreichen Auftakt der NHL-Saison steht auch die zweithöchste Spielklasse in Nordamerika unmittelbar vor dem Beginn. Bei den Bakersfield Condors (Anm.: Farmteam der Edmonton Oilers) werden Brosseau und Kaldis weiter an die stärkste Eishockeyliga der Welt herangeführt werden. Der bei den Vorarlbergern gesammelte Spielrhythmus wird den Unterschied ausmachen, wie die zwei Eishockey-Profis bestätigten.

Nach einem „Last Skate“ mit den Mannschaftskollegen am Donnerstag heißt es für die zwei Jungs: zusammenpacken und Danke zu sagen. Ihre Plätze in der Bulldogs-Kabine konnten bereits neu besetzt werden. Neben dem letzte Woche verpflichteten Anthony Luciani (Anm.: Zweitbester Liga-Scorer der Vorsaison), der ins Mannschaftstraining einsteigen wird, trifft in diesen Tagen der finnische Verteidiger Saku Salmela als Verstärkung in der Messestadt ein.