Ein neuer Stürmer für die Pioneers Vorarlberg

Niklas Gehringer soll mit seiner Qualität die nötigen Tore schießen.

Niklas der im Nachwuchs des HC Rankweil und der VEU Feldkirch seine Grundausbildung absolvierte, wechselte 2014 in die Red Bull Hockey Akademie nach Salzburg, wo er drei Saisonen in den Nachwuchsteams des EC Salzburg spielte. In dieser Zeit absolvierte er auch 5 Spiele für das U18 Nationalteam.