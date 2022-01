Ein neuer Obmann für die Rothosen

Hubert Domig übernimmt ab sofort beim FC Dornbirn das Ruder.

Hubert Domig zu seiner Motivation, sich beim Dornbirner Traditions-Fußballverein zu engagieren: „Ich habe vor einem Jahr mein Unternehmen Domig Immobilien an meine beiden Söhne übergeben und bin deshalb nicht mehr ganz ausgelastet – ich habe also Zeit, mich beim FC Dornbirn einzubringen. Ich habe viel Erfahrung im Wirtschafts- und auch Vereinsleben gesammelt, außerdem habe ich immer schon neue Herausforderungen geliebt und gesucht.“ Domig ist seit zehn Jahren Sponsor beim FC Dornbirn und sieht viel Potential für den Verein, nicht zuletzt, weil seine Heimat die Sportstadt Dornbirn ist. „Mein ganz klares Ziel für die nächsten fünf Jahre ist, die Kampfmannschaft in der zweiten Liga zu etablieren und auch die hervorragende Nachwuchsarbeit im Verein fortzusetzen“, gibt der Neo-Obmann bekannt. (cth)