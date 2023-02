Ein neuer Kapitän und von der Piste in den Bundesrat

Alexandro Rupp,der neue Eigentümer der Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH, und Heike Eder, Bundesrätin für die ÖVP und Bronzemedaillengewinnerin bei den Winter-Paralympics 2018 sind am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt GmbH bekommt einen neuen Eigentümer. Allein-Geschäftsführer Alexandro Rupp wird auch zum Allein-Eigentümer, wie die Vorarlberg Lines am Montag in einer Aussendung bekanntgaben. Die Herausforderung hat der 59-jährige Alexandro Rupp, der das Unternehmen seit seiner Übernahme durch Baumeister Walter Klaus leitet, angenommen, und konnte die Flotte ruhig durch schweren Sturm bis heute leiten. Zur Flotte der Bodensee-Lines zählen das Eventschiff Sonnenkönigin sowie die Motorschiffe Vorarlberg, Austria, Alpenstadt Bludenz, Bregenz und Montafon, die sowohl im Linienverkehr als auch in der Ausflugsschifffahrt eingesetzt werden.