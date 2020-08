Ein neuer Corona-Todesfall in Vorarlberg

Die verstorbene Person war seit mehreren Tagen hospitalisiert. 16 Neuinfektionen in Vorarlberg seit dem Vortag - darunter mehrere Reiserückkehrer.

Die Landessanitätsdirektion Vorarlberg hat am Freitag später Nachmittag einen neuen Todesfall für Vorarlberg gemeldet. Eine Person, die seit einigen Tagen bereits hospitalisiert war, sei verstorben, heißt es. Damit ist erstmals seit Anfang Mai wieder ein Patient an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Corona-Todesfälle in Vorarlberg ist somit auf 20 gestiegen.