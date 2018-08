Ein Nachmittag voller Glück

Kürzlich fand in Lech in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Lech ein Kindercampus statt, der ganz im Zeichen von Glück stand.

Gestartet wurde mit einer lustigen Glücksseifenblasenrunde. Danach unterhielt Andrea Brunner mit einem Strömmärchen, gebastelt wurde ein Glücksbuch und schlussendlich durften sich die zahlreichen Kinder noch mit einem riesigen Schwungtuch austoben, um das WIR zu fördern. So erlebten die Kinder einen kunterbunten Nachmittag welcher von Andrea Brunner, Christina Jochum und Brigitte Finner in Zusammenarbeit mit Glückslehrerin Gabi Hampson aus Lustenau gestaltet wurden „Für uns alle war es ein glücklicher Nachmittag, der allen sehr viel Spaß und Freude gemacht hat“, so Brigitte Finner vom Netzwerk Lech zufrieden.