Ein Nachmittag ganz im Zeichen des Tierschutzes

Am Sonntag findet in der Martinsruh wieder der große Tierschutz-Flohmarkt statt.

Dornbirn. Anlässlich des baldigen Welttierschutztages (4. Oktober), wird am Sonntag, 25. September, der nunmehr 8. Tierschutzheim-Flohmarkt in der Martinsruh in Dornbirn veranstaltet.