Ein mutiger Priester - ein mutiger Publizist

Sehr gerne erinnern sich die älteren Nenzingerinnen und Nenzinger an ihren langjährigen Priester Monsignore Georg Schelling zurück.

Kein Wunder, dass der Ramschwagsaal bei der Präsentation der Studie „Ein Leben für die Seelsorge und im Widerstand“ im Rahmen der Carl-Lampert-Woche sehr gut besucht war. 1906 in Buch geboren besuchte er später das Gymnasium in der Mehrerau, bevor er Theologie studierte und 1930 die Priesterweihe empfing. Neben seiner Aufgabe als Priester war er auch Chefredakteur der christlich-sozialen Tageszeitung „Vorarlberger Volksblatt“. Wegen seiner vielen kritischen Artikel gegen das NS-Regime wurde er 1938 verhaftet. Sieben Jahre verbrachte er im KZ Dachau. 1947 wurde er Pfarrer von Nenzing, zudem von 1967 bis 1981 Dekan in Walgau-Walsertal.