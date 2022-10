Ein Muskelmann & seine Stickkunst

Die Avengers, Yoda oder "König der Löwen": Ein Mann aus Australien stickt verschiedene Filmcharaktere und begeistert damit auf TikTok.

Hit im Netz

Der Stickfan ist sich dabei bewusst, dass er nicht in die gängigen Klischees zu Stickerei passt und macht sich regelmäßig in Videos darüber lustig. Mit einem dieser Videos ging er auch viral, es hat ganze 9,8 Millionen Aufrufe und 2,6 Millionen Likes.

Von der Oma gelernt

Tom wurde in England geboren, wuchs aber in Australien auf. Seine Großmutter lebte hingegen weiter in England, weshalb die Familie sie regelmäßig besuchte und dann auch gleich drei bis vier Wochen am Stück blieb. Toms Oma stickte ständig und irgendwann fragte er sie, ob er auch mitmachen könne. Daraufhin gab sie ihm ein kleines Set für Anfänger und entfachte damit seine Liebe für die Stickerei. Über 20 Jahre später stickt er alles von Landschaftsmotiven über Marvelcharaktere bis Yoda.