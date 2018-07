Ein musikalischer Vormittag zwischen Ziegen, Waschbären und Bienen

Frühschoppen im Feldkircher Wildpark erfreute sich ob des großen Ansturms.

Feldkirch. Der gemütliche Frühschoppen Anfang Juli mitten im beliebten Wildparks, direkt vor dem Kiosk ist mittlerweile ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. So war auch der Parkplatz beim Wildpark noch vor Konzertbeginn komplett belegt, zahlreiche Besucher suchten im Wald am Ardetzenberg den kühlenden Schatten, besuchten die verschiedenen Parkbewohner und genossen den musikalischen Reigen der Stadtmusik Feldkirch – neu unter der Leitung von Kapellmeister Christian Schneider. Wildparkvereinsobmann Wolfgang Burtscher blickte auf ein schwieriges Jahr zurück, dass vor allem durch die umfangreichen Sturmschäden getrübt wurde. Mittlerweile ist aber fast alles wiederaufgebaut, das Gehege der Birkhühner wird in Kürze den Abschluss bilden. Renoviert werden dann noch in Folge die Schilder des Waldlehrpfads, die eine Erneuerung dringend nötig haben. Offiziell eingeweiht von Kaplan Anton Pepelnik, wurde auch der nagelneue Lehrbienenstand, direkt neben dem Fuchshaus. Für die gastronomische Verpflegung sorgte gekonnt routiniert das Team des seit 2003 von der Lebenshilfe geführten Wildparkkiosks rund um Leiter Edwin Salchenegger – zugegen war auch Lebenshilfegastroleiter Georg Eberharter. Für die zahlreichen Tierpaten des Wildparks gab es kleine Geschenke, für die zahlreichen Kinder und Familien ein noch viel größeres Geschenk: ein wunderbarer ruhiger Sonntag mit den Tieren, verfeinert durch feinste Speisen und hervorragende Blasmusik. Die nächste vergleichbare Gelegenheit gibt es an derselben Stelle wieder am 18. August um Rahmen eines Dämmerschoppens. CEG