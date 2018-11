Ein musikalischer Nachmittag

Einen Zwischenstop im Jesuheim Lochau legten die Musiker von „KUNST AUF RÄDERN“ am Dienstag, 6. November, ein.

Mit Schlagern wie „Sag mir Quando, sag mir wann“, „Siebenmal in der Woche“ u.v.a., Volksliedern und Operettemelodien begeisterten sie die Zuhörerinnen und Zuhörer. Seniorinnen und Senioren, die sich an die Texte erinnerten, sang gerne die ihnen bekannten Oldies mit und viele fühlten sich in ihre Jugend zurück versetzt. Eine Musikauswahlliste rundete das Programm ab. So schnell, wie sie gekommen waren, verabschiedeten sich die Sängerin und die beiden Sänger mit ihrem Pianisten.