Ein Museum im Miniformat

Jeder kennt ihn in der Marktgemeinde und auch über die Grenzen ist das Original Edi 2000 bekannt.

Ein altes Teeservice von seiner Mutter, zahlreiche Porträts vom Pinselstrich des Künstlers, Altes und Neues und viele Erinnerungen an ein bewegtes Leben befinden sich in Edis kleinem Museum. Er selbst nennt es „seinen Flohmarkt“, in dem sich auch eine Abteilung befindet, die zum Verweilen und Feiern einlädt. An einer langen Holztafel findet sich Platz für kleinere Gesellschaften, die in ungewöhnlicher Atmosphäre ein gemütliches Beisammensein genießen wollen. Nicht nur durch seine Zauberkünste, das Spiel auf der Mundharmonika und seiner ständige Präsenz an allen Events in der Marktgemeinde, ist Edi 2000 seit vielen Jahren bekannt, er ist auch ein Meister des Zeichenstifts. Im In- und Ausland zieren bunte Malereien Häuser und Räume, sprechen fotogleiche Porträts ihre eigene Sprache. Jetzt hat sich der Wahllustenauer in sein eigenes Museum zurückgezogen, das die Geschichte eines abwechslungsreichen Lebens erzählt und die Menschen einlädt, auf einen Besuch vorbeizukommen und in Geschichten und einem Hauch von Magie die Zeit zu vergessen.