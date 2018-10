Ein Mittel für ewige Schönheit

„Zickenalarm auf der Schönheitsfarm“ der LSG Göfis feierte Premiere.

Göfis. Das Amateurtheater erfreut sich in Göfis großer Beliebtheit. Dies drückt sich vor allem in den meist ausverkauften Vorstellungen aus. Der Grund für diese erfreuliche Entwicklung ist sicherlich auch der Vereinsgeist der Laienspielgruppe Göfis, in dem jeder seine Funktionen erfüllt. Seien es die großen und kleinen Schauspieler, die Bühnenbauer und Techniker oder die guten Geister vor und hinter der Bühne, die für den reibungslosen Ablauf einer Aufführung sorgen. Vergangenen Freitag feierte der Theaterverein Premiere mit der neuen Inszenierung „Zickenalarm auf der Schönheitsfarm“…