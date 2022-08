Ein Meister für die Steinböcke

Der Kader des SC Hohenems für die neue Saison in der Ö-Eishockeyliga nimmt weiter Formen an

Der Kader des SC Hohenems für die neue Saison in der Ö-Eishockeyliga nimmt weiter Formen an ©Michael Mäser

Der SC Hohenems sicherte sich die Dienste eines ehemaligen EBEL-Champions.

Hohenems. Nachdem sich die Cracks des SC Hohenems bereits seit Wochen im schweißtreibenden Sommertraining befinden, nimmt auch der Kader für die neue Saison in der Ö-Eishockey Liga immer weiter Formen an.

Aufopfernd kämpfender Verteidiger

Dazu bekommt die HSC-Verteidigung mit dem 35-jährigen gebürtigen Slowenen und Eishockey-Österreicher David Slivnik eine hochkarätige Verstärkung. Zu den größten Erfolgen des Verteidigers zählt der Meistertitel in der EBEL mit Villach, der slowenische Meistertitel mit Jesenice sowie die beiden Titel (INL Meister und österreichischer Meister der AHL) mit dem EHC Lustenau. Slivnik spielte in der vergangenen Saison noch für die Sticker in der AHL und ist dabei stets als solider und aufopfernd kämpfender Verteidiger, der immer das Beste für seine Mannschaft gibt, bekannt.

Weitere Routiniers bleiben in Hohenems

Die Defensive der Steinböcke zählte in der vergangenen Saison zur Besten der Liga und so freut sich HSC-Coach Bernd Schmidle neben der Neuverpflichtung von David Slivnik auch weiterhin auf die Dienste von Stefan Spannring, Jürgen Fussenegger und Matthias Fussenegger zählen zu können. Die drei Routiniers bringen mit ihrer Erfahrung die nötige Ruhe in die Emser Defensive und sind auch im Spiel nach vorne sehr wertvoll.

Meisterschaftsauftakt im Oktober