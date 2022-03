Ein Meilenstein in der Hohenemser Stadtgeschichte

Am 16. März 2022 erfolgte der Spatenstich für das neue Hohenemser RathausQuartier.

Hohenems. Es war sozusagen ein historischer Moment, dem Bürgermeister Dieter Egger, Vertreter der Stadt Hohenems, Investoren, Baufirmen, Planer und Projektentwickler am Mittwochmorgen beiwohnten – der Spatenstich für das neue RathausQuartier in Hohenems.

Das zukunftsweisende Projekt erweitert künftig das Zentrum von Hohenems und wird dank seiner Vielzahl an Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten wichtiger Anker in der nördlichen Innenstadt. Das Großprojekt, das auch als „kultureller Leuchtturm“ wirken wird, wurde von der ARGE Schadenbauer – STC Development in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Hohenems entwickelt; Bauherr ist die Villa Rosenthal GmbH. bzw. Stadt Hohenems. Das Investitionsvolumen liegt ca. bei 55 Millionen Euro.