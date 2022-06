Ein mehr als würdiger Meister im Unterhaus

Die 1b-Mannschaft von FC Lustenau 1907 war in der 2. Landesklasse nicht zu schlagen.

Mit dreizehn Siegen und zwei Remis legte das Team von FC Lustenau 1907 1b schon in der ersten Saisonhälfte den Grundstein zum Aufstieg in die 1. Landesklasse. Die Truppe von Meistermacher Damir Todorovic blieb im ganzen Herbstdurchgang ungeschlagen und war die klare Nummer eins in dieser Leistungsstufe des Landes. Eine Mischung von den Routiniers wie Kemal Duran (37), Erkan Ergüven (35), Marco Marceta (30) und Torjäger Simon Stark (29) und vielen talentierten, jungen Eigenbauspielern brachte für die zweite Kampfmannschaft des ältesten Fußballklub Vorarlbergs den erhofften Triumph. In den letzten drei Jahren war die zweite Garnitur von FC Lustenau stets am Aufstieg dran, nun wurde der Traum endlich Wirklichkeit. In fast allen Statistiken liegt der neue Champion in Front. Marco Marceta und Co. stellten den mit Abstand stärksten Angriff und die stabilste Abwehr und lag in der Heim- und Auswärtstabelle in der Endabrechnung auf Platz eins. 3,3 Tore im Schnitt pro Spiel sprechen eine deutliche Sprache. Der 23-fache Goalgetter Simon Stark und sein kongenialer Partner Hüseyin Zengin (16 Tore) haben die Offensivabteilung so richtig auf Touren gebracht. In der neuen Saison gehören Kemal Duran und Erkan Ergüven nicht mehr dem Aufgebot des FCL 1b an, beide Mittelfeldspieler beenden ihre aktive Laufbahn. Natürlich ist für den Aufsteiger in die 1. Landesklasse das Ziel Klassenerhalt und das Erreichen eines gesicherten Mittelfeldplatz wird angestrebt.