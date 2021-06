Ein Markt fast so wie früher

Organisator Michael Fröwis kurbelt mit vielen Ideen „seinen“ Wochenmarkt an.

Mit stimmungsvoller Livemusik des Trios „Urig und Echt“ war die Stimmung beim freitäglichen Markt in Wolfurt schon fast wieder „so wie früher“. Natürlich nur fast, denn nach wie vor gelten auch beim Wochenmarkt, an dem viele treue Marktfahrer Woche für Woche ihre Köstlichkeiten zum regionalen Verkauf anbieten, die gelockerten Corona-Schutzmaßnahmen. Neben Käse- und Fischspezialitäten, Basteleien, Blumen, Honig, Wein oder frischem Obstsaft drehte sich am Freitag einiges um das Thema Fahrrad. Vor allem die Fahrradputzaktion, bei der sich jeder sein Zweirad um zehn Euro vollumfänglich reinigen lassen konnte, stieß auf großes Echo. „Toll, dass das Wetter endlich einmal mitspielte“, freute sich auch Michael Fröwis. „Es ist schön zu sehen, wie sich unsere treuen Marktbesucher wieder auf die so häufig schmerzlich vermisste Geselligkeit freuen.“ Mit allerlei Attraktionen und Schwerpunkten tut der rührige Marktorganisator sein Bestes, um den Freitagnachmittag in der Marktgemeinde so abwechslungsreich und unterhaltsam wie möglich zu gestalten.