Ein magisches Grillfest für die Mäschgerle

Die Dornbirner Fasnatzunft bedankte sich mit einem Grillfest für die Narrenabende.

Anstelle der Künstler, die sonst die Narrenbühne beherrschen, war es dieses Mal Zauberer Martin Tschanett, der mit seinen faszinierenden Kunststücken das Publikum in seinen Bann zog und für Staunen und viel Applaus sorgte. Bis spät in die Nacht genossen Dornbirns Narren im Anschluss das gemütliche Beisammensein und sind bereits voller Tatendrang für die neue Faschingssaison. „Die Termine stehen bereits fest, die Premiere der Narrenabende findet am 19. Januar statt“, so Gernot Reumüller von der Zunft. Auch sonst steht man bereits in den Startlöchern. Im kommenden Jahr soll es wieder einen großen Kinderfasching in Dornbirn geben (Termin 11. Februar 2024). In den kommenden Tagen rücken die närrischen Zunftsmitglieder deshalb schon aus, um in den Dornbirner Schulen Werbung für die Veranstaltung zu machen und möglichst viele Kinder bzw. Schulklassen zum Mitmachen zu animieren.