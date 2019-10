Ein lyrisches Feuerwerk entfacht

Furioses Lyrik-Festival mit vielen Autoren und Musik begeisterte in der Frohen Aussicht

Zuerst las Eva Maria Dörn aus Schlins: „Am Anfang war das Wort“, begann die Lesung. Es folgte Gerlinde File, die unter anderem Schreibwerkstätten im Radio anbietet. Alexander Jehle aus Nenzing rief auf, mehr „Verantwortung statt Krawatten“ zu tragen. Abderrahim Kahkah las ins Deutsche übersetzte Gedichte von Hussein Kadhim Aboob. Auch Judith Konzett aus Rankweil und Heinrich Pfanner aus dem Montafon begeisterten. Zum Nachdenken regte Valerie Travaglini aus Frastanz mit poesievollen Zeilen aus ihrem Gedichtband „Keine Rücksicht auf Naturgesetze“ an. Ernst Tschemernjak aus Lustenau nahm die Zuhörer mit auf einen Flug in die Wolken, darunter „ameisengleich Menschen ohne Namen.“ Auch Gabriele Ulmer verzauberte mit ihrer Poesie, die oft den skurrilen Alltag beschreibt: „Der Wind weht rosa Blüten in das Morgengrau. Im Salat ein Wurm“.