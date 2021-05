Ein Lustenauer Original zum Streamen

Der Geschichtenerzähler und weit über die Grenzen von Lustenau bekannte Humorist Otto Hofer geht nun mit seinen Erzählungen online.

Lustenau Ein selbstgebundenes Buch, randvoll mit Geschichten, die viele schon zum Lachen gebracht haben. Otto Hofer (80) nimmt es in die Hand, schlägt es auf und beginnt sogleich zu Lesen. Als Zuhörer beginnt man wie von selbst zu schmunzeln. Taucht man mit ihm regelrecht in eine andere Welt ein. Das Geschichtenerzählen liege ihm einfach. Schon als Kind sei er in der Klasse gestanden und habe seinen Mitschülern lustige Anekdoten erzählt, erinnert er sich zurück. Eines seiner wichtigsten Utensilien für seine Arbeit ist sein Notizbuch. „Ich habe immer eines in meiner Tasche. Höre oder sehe ich etwas, was für mich interessant ist, schreibe ich es auf“, sagt Hofer. Und so haben viele seiner pointierten und schlagfertigen Geschichten ihren Ursprung im täglichen Leben. „Aus jeder noch so belanglosen Geschichte, kann man etwas Aufregendes machen. Wenn man es halt kann“, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Best of sortiert und digitalisiert

Lustige Geschichten hat Otto Hofer in den vergangenen Jahrzehnten viele erzählt. Bei Firmenfeiern, runden Geburtstagen oder bei seinen Auftritten mit den „Kleaborar Bahnteifl“. Mit dabei war immer ein Ansteckmikrofon an Ottos Jacke. Das hat alles aufgezeichnet. Im Laufe der Jahre ist dadurch ein großes Archiv bei Familie Hofer entstanden. „Vergangenen Herbst habe ich für mich entschieden, seine Geschichten zu digitalisieren und sie für alle zugänglich zu machen“, erklärt seine Tochter Ingrid Hofer (45). Sie ist neben ihrer Mutter Veronika wohl der größte Fan von ihm. „Noch heute muss ich bei bestimmten Geschichten lachen, obwohl ich sie schon fast auswendig kenne“, erzählt sie. In mühevoller Kleinarbeit hat sie nächtelang seine Geschichten angehört und sortiert. Eine Liste hat ihr geholfen, den Überblick zu behalten. Nach sechs Monaten Arbeit sind seine Werke in fünf Alben zusammengefasst und online erhältlich.

Auf allen Streaming- und Online-Portalen