Ein Lustenauer Lebenselixier

Hobby- und Garagenwinzer Rainer Nothelfer hat einen Lustenauer Vermut entwickelt, der in drei Variationen erhältlich ist.

Lustenau Die Garage von Rainer Nothelfer (59) aus Lustenau wurde während der Corona-Pandemie kurzerhand umfunktioniert. Das Auto wurde rausgestellt und das akribische Zusammenstellen des eigenen Vermut-Rezepts begann. „Ich bin gerne in Spanien und Italien im Urlaub. Dort ist das Getränk weit verbreitet. Mir ist ihre Version allerdings zu süß. Der Mund darf meiner Meinung nach nicht vor lauter Süße zusammenpappen“, erklärt Nothelfer. Und so setzte er aus heimischen Produkten so lange Vermut an, bis er die perfekte Rezeptur hatte. Der Lustenauer Vermut hat eine leichte Bitterspur, schmeckt durch die Zugabe vieler Kräuter, Wurzeln und Blüten aber dennoch frisch und warm. „Wir sind keine Anlehnung an die spanische oder italienische Version des Vermuts. Wir liegen im halbtrockenen Bereich und sind nicht zu süß“, so Nothelfer. Seit April dieses Jahres ist der rote und weiße Vermut erhältlich. Vor einem Monat kam der Blaue auf den Markt, der mit Gin aus Lustenau verfeinert wurde.

Rainer Nothelfer und Peter Sperger haben bei den drei Versionen Tipps für den Verzehrgenuss an der Flaschenrückseite angeführt. „Man kann den Vermut pur oder mit Soda und Tonic gespritzt genießen“, so Sperger. „Wichtig ist das Zugeben von großen Eiswürfeln und einer Zitronen- oder Orangenscheibe. Dann schmeckt es ideal“, fügt Nothelfer hinzu. Die drei Luschnou Vermuts sind in Lustenau im Botta, im Vorkoster sowie im Spar Feurstein, und in Dornbirn im Bevanda erhältlich. Die Getränke können auch ab Hof bei ihnen in der Sonnenstraße 10b sowie in der Grindelstraße 1b in Lustenau erworben werden. bvs