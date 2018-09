Ein letzter Sirenenalarm aus der Staldenstraße

Am vergangenen Samstag wurde das neue Lustenauer Feuerwehrhaus offiziell in Betrieb genommen.

Lustenau Ein letztes Mal ertönte am Samstag die Sirene auf dem Spritzenhaus des Feuerwehrhauses in der Staldenstraße. Dies war dann auch der Startschuss für den letzen Umzugsweg – gemeinsam mit den Einsatzfahrzeugen marschierten die Feuerwehrmänner und Frauen ins neue Zuhause in der Neudorfstraße.

Alarmierungen ab sofort von der Neudorfstraße

In den vergangenen Wochen herrschte dabei bereits Hochbetrieb im neuen Feuerwehrhaus in der Neudorfstraße 122. Neben den verschiedensten Einrichtungen, wie Möbel, Schreibtische, Umkleideschränke, musste auch das ganze technische Gerät, wie Funk- und Alarmierungsanlagen installiert werden. Dazu standen immer wieder Einschulungen der Florianijünger auf dem Programm. Am vergangenen Wochenende wurden noch die letzten Einschulungen, sowie die Funktionstests durchgeführt, bevor dann am frühen Abend der offizielle Bezug erfolgte. Seitdem sind auch alle Fahrzeuge in der Neudorfstraße untergebracht und sämtliche Alarmierungen erfolgen nun vom neuen Standort.

Einsatzzentrale bei Katastrophenfällen

Das alte Feuerwehrhaus wurde in den letzten Jahren für die über 160-Personen starke Lustenauer Feuerwehr viel zu klein und entsprach zudem nicht mehr den heutigen Anforderungen für die Sicherheit im Ort. Daher freuen sich die Feuerwehrkameraden nun auf die neue Zeirechnung im neuen Feuerwehrhaus. In rund 16 Monaten Bauzeit entstand ein kleines Schmuckstück, welches den heutigen Anforderungen entspricht. „Für unsere ehrenamtlichen Mitglieder ist das neue Feuerwehrhaus ein großer Schritt in eine zeitgemäße Infrastruktur. Die vielen Einsätze, Ausbildungen und Wartungsarbeiten können so wieder in einem perfekten Umfeld durchgeführt werden“, freut sich auch Feuerwehrkommandant Dietmar Hollenstein auf die Arbeit in der neuen Einsatzzentrale. Auch die Feuerwehrjugend findet im neuen Haus wieder genug Raum und Möglichkeiten, um ihre erfolgreiche Jugendarbeit im Sinne des Ehrenamtes durchzuführen. Das neue Feuerwehrhaus in der Neudorfstraße wird dabei ab sofort auch als Einsatzzentrale bei möglichen Katastrophenfällen in Lustenau und der Region fungieren.

Tag der offenen Tür