Ein leiser Riese: So sicher ist Vorarlbergs erster E-Lkw

Elektrisch betriebene Fahrzeuge gelten als wichtiger Schritt der Energiewende. Im Ländle ist jetzt ein komplett elektrischer Lkw unterwegs.

Ist der Umstieg auf E-Lkws heute schon machbar? Ja, meint Michael Zimmermann. Bei Bischof Transporte in Feldkirch ist seit neuestem ein komplett elektrisch betriebener Lkw im Einsatz - der erste in ganz Vorarlberg. Erstmals präsentiert wurde er vergangenen Freitag im Rahmen eines gemeinsamen Austauschs mit Finanzminister Magnus Brunner und WKV-Präsident Hans Peter Metzler. Das neue Fahrzeug nahm am Montag den Betrieb auf.