Ein Lebenswerk neigt sich dem Ende zu

Günther Lutz lädt zu seinem letzten Benefizkonzert für bedürftige Kinder.

Dornbirn. So ganz mag man es noch nicht glauben, aber Konzertveranstalter Günther Lutz erklärt, dass das anstehende Benefizkonzert am Sonntag, 24. September in der Stadtpfarrkirche in Dornbirn wohl sein letztes sein wird. 51 Konzerte in über 30 Jahren, knapp 41.000 Besucherinnen und Besucher, rund 400.000 Euro an gesammelten Spenden für soziale Einrichtungen in Vorarlberg und viele Tränen der Rührung, darauf blickt der engagierte Pensionist in diesen Tagen mit etwas Wehmut zurück. „Es geht gesundheitlich einfach nicht mehr, umso mehr freue ich mich aber auf die letzte Veranstaltung, die ganz besonders schön werden soll.“