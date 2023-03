Ein lebendiges Zentrum für Fußach

Die zweite Präsentation der Zentrumsplanung für die Seegemeinde Fußach ging am 8.3. in der Alten Stickerei vor über 130 Personen über die Bühne – und begeisterte.

Das Projekt „Zentrumsentwicklung“ wird vom Fußacher Ausschuss für Dorfentwicklung und Raumplanung gesteuert und wurde in einer ersten Bürgerpräsentation erstmals letzten Herbst in einer größeren Veranstaltung öffentlich gemacht. In mehreren Workshops wurden Grundlagen für eine attraktive Entwicklung des Dorfzentrums erarbeitet, um zu einem bestmöglichen ortsbaulichen Masterplan zu gelangen. Insbesondere wurden auch Standorte für künftig erforderliche Gebäude und Anlagen definiert. Im Sinne eines kooperativen Planungsprozesses wurden 60 Bürgeranliegen neu eingearbeitet.

Gesamtkonzept für lebendiges Fußach

In der zweiten Auflage präsentierte Architekt Markus Thurnher für die Arbeitsgemeinschaft die durch Bürgeranregungen erweiterte Ortsplanung. Die Studie zur Zentrumsplanung wurde von Markus Thurner (Fink Thurnher Architekten) von Geli Salzmann (Salzmann Raumplanung) den Architekten Peter Wimmer und Ute Wimmer-Armellini, Landschaftsplaner Markus Cukroviwcz und Verkehrsplaner Anton Gächter (Besch und Partner KG) erarbeitet. Schwerpunkte bilden u.a. ein neuer Standort für das Rathaus, Ideen für den historischen Burghügel, Nachverdichtungen und Gewerbenutzungen in der Montfortstraße, eine Belebung des Zentrums, mehrere öffentliche Spielplätze, die Renaturierung der historischen Fussach uvm. Nach der Präsentation erklärte Bürgermeister Peter Böhler: „Es ist Zeit, das Schiff in den Wind zu stellen, um Fahrt aufzunehmen. Vorbehaltlich der Zustimmung in der Gemeindevertretung, der entsprechenden Finanzierungsplanung und Ausschreibung werden nächste Schritte gesetzt.“ Aktuell befinden sich kleinere Projekte wie der Ausbau von zwei Spielplätzen im Bereich Baumgarten sowie Pertinsel in der Umsetzung.

Inspirierende Szenarien

Es werden drei Orte entlang der revitalisierten Fussach und der Achse Dorfstraße-Montfortstraße als besondere Plätze identifiziert und verdichtet: Der Dorfplatz, das Riedle und der Quellgarten. Der Dorfplatz soll von öffentlichen Gebäuden und einem Sonderbau umrahmt werden, während der Burghügel als begehbarer Grünraum und Rodelhügel erhalten bleibt. Ein Gebäude mit besonderer Funktion wird zwischen Burghügel und Brücke vorgeschlagen, während das Gemeindeamt im zu sanierenden ehemaligen Gasthaus Krone untergebracht werden könnte. Das Zentrum soll durch leistbaren Wohnraum, Renovierungen und die Auflösung der Trennung von Verkehrsteilnehmern gestärkt werden. Es wird eine bessere Anbindung des Radweges und der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Sammelparkierungen vorgeschlagen.

Impulsareal Riedle

Der Neubau eines 350-Personen fassenden Kultursaals bildet das Bindeglied zwischen Dorfplatz und Schulcampus, der autofrei und mit großen Spielflächen als Gegenpol zum Dorfplatz gestaltet wird. Das Riedle soll durch Dienstleistungs-, Handels- und Gastronomieflächen aufgewertet werden, während die unbebaute Fläche für Handels- oder Dienstleistungsnutzungen und Wohnnutzung vorgesehen ist. Der Quellgarten vor dem SPAR soll funktional verbessert und aufenthaltsfreundlicher gestaltet werden.

Revitalisierung der Ach

Die Revitalisierung der Ach ist ein Wunsch vieler Fussacher:innen, aktuell werden die technischen Umsetzungen geprüft. Parallel zum laufenden Wasserbauprojekt “mehr Wasser für die Fussach” wird vorgeschlagen, den Wasserspiegel so hoch wie möglich zu erhöhen – ohne Menschen, Gebäude, Bauflächen, Flora und Fauna zu gefährden. Darüber hinaus dient die Revitalisierung der Hochwassersicherheit, der Löschwassersicherheit und der Entlastung des Polderdammes und stellt eine ökologische Verbesserung dar. Vom SPAR an der Bundesstraße, dem so genannten „Quellgarten”, bis zum Burghügel sollte das Ufer möglichst zugänglich und die Fussach wieder erlebbar gemacht werden. Als Vision sollte eine Wasserfläche geeignet zum Planschen, mit Liegewiese und historische Reminiszenz aufgezeigt werden. Das Wasser könnte auch einen thematischen Anknüpfungspunkt für Gebäude mit Funktion von überregionalem Interesse oder ein Gasthaus bilden.