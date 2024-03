Ein Laufsteg der bunten Vielfalt

Die HTL Dornbirn lud am Welt-Down-Syndrom-Tag zu einer ganz besonderen Modenschau.

Dornbirn. Emma Baur, Emma Luna Peer und Zehra Duman, drei Schülerinnen der HTL-Modeklasse, haben sich in ihrer Diplomarbeit mit „Mode und Inklusion – Kleidung für Menschen mit Down-Syndrom“ auseinandergesetzt. Entstanden sind dabei maßgeschneiderte Kleidungsstücke für zwölf Menschen mit Down-Syndrom, die vergangene Woche am Welt-Trisomie 21-Tag (Trisomie 21 - weil das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist) in einer außergewöhnlichen Inklusions-Modenschau präsentiert wurden.

Maßgeschneiderte Mode für mehr Inklusion

Die Aula in der HTL Dornbirn war bis auf den letzten Platz besetzt, und Direktor Michael Grünwald und Martina Natter von der Arbeitsgruppe Down-Syndrom Vorarlberg zeigten sich bei der Eröffnung gerührt über das große Interesse. Bevor die zwölf Models ihre Wunschoutfits vorführen durften, erzählten die drei Maturantinnen, wie die Idee zum besonderen Maturaprojekt entstanden war. „Mein Bruder Marwin hat das Down-Syndrom. Erwachsene Menschen mit Down–Syndrom haben oft das Problem, dass ihnen herkömmliche Kleidung aus dem Geschäft, aufgrund ihrer von der Norm abweichenden Proportionen, nicht passt und Kleidung aus der Kinderabteilung möchte Marwin verständlicherweise auch nicht tragen“, so Emma Baur. „Das ist eine Sache, die viel zu wenig thematisiert wird und für welche es auch kaum Lösungen gibt, also wollten wir unsere erlernten Fähigkeiten nutzen und Bekleidung speziell für Menschen mit Down-Syndrom fertigen“, so Zehra Duman weiter.

Individuelle Modewünsche

Und so wurde die Idee rasch in die Tat umgesetzt und mit Unterstützung vom Downsyndrom-Verein Vorarlberg umgesetzt. Im Herbst besuchte die drei Damen das Tanzhaus Hohenems, eine inklusive Tanzgruppe unter der Leitung von Britta Hafner, um mit „zwölf tollen, einzigartigen Menschen ihre Wunschoutfits zu besprechen und Maß zu nehmen“, erklärte Emma Peer. Auf Wunschzetteln konnten die Models individuell ihre Wünsche äußern. Angesagt war vor allem alltagstaugliche Kleidung, die wirklich passt und daher vielseitig verwendbar ist.

Gemeinsamer Tanz als Zeichen der Akzeptanz

Wie bunt die Wünsche ausfielen, wurde nun voller Stolz live bei der großen Modenschau präsentiert. So suchte sich Valentin die Farben Rot und Grün für sein Outift aus, Matthias setzte bei seinem Hoodie und der Jeans auf Schwarz und Blau und Romy entschied sich für ein luftiges Sommerkleid mit zarten Blümchen. Unter großem Applaus und viel Spaß bei den Neo-Models feierten diese ihr gelungenes Laufstegdebut, das mit einem abschließenden, gemeinsamen Tanz zum Lied „Du bist ein Geschenk“ der Sportfreunde Stiller ein emotionales Finale fand.

Weitere Projekte zur Förderung der Inklusion