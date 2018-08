Ein Kuss für die Stadt Dornbirn

Stadtfest Urbikuss lockte zahlreiche Besucher nach Dornbirn.

Dornbirn. Das vierte Dornbirner Stadtfest Urbikuss bot vergangenen Freitag so viel Programm, „dass es fast in keinen Flyer gepasst hätte“, wie Moderatorin Heike Montiperle bei der Eröffnung betonte. So hatten große und kleine Besucher dann sozusagen auch die Qual der Wahl zwischen Kunst und Kultur, Musik verschiedenster Genres, einer Kochshow und einem bunten Kinderprogramm. „Am besten einfach alles durchmachen“, so der gute Tipp von Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, die pünktlich um 14.00 Uhr mit dem Fassanstich, umrahmt von der Stadtkapelle Haselstauden, das große Stadtfest feierlich eröffnete. Gesagt, getan. Die Dornbirner Innenstadt und zahlreiche Einrichtungen, rund um den Marktplatz, pulsierten bis spät in die Nacht.