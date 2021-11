Ein kunstvoller „Blickfang“

In der Art Galerie am Hofsteig werden viele interessante Kunstwerke angeboten.

Für Carmen und Werner Böhler ist ihre Galerie in Wolfurt eine Herzensangelegenheit, in welche viel Idealismus gesteckt wird. Trotz der verschärften Corona-Regeln, welche kurz vor der Eröffnung der Herbstausstellung unter dem Motto „Blickfang“ in Kraft traten, ließen sich zahlreiche Kunstinteressierte auf einen Besuch in den Räumlichkeiten in der Kirchstraße ein. Zu sehen und erwerben gibt es nun in den nächsten Wochen allerhand Abwechslungsreiches von Skulpturen, Fotografien, Drucken, Malereien und diverser Mischtechniken von unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern wie etwa Mario Dalpra, Tim David Trillsam, Werner Tiefenthaler, Michel Friess, Ulrich Lipp, Johannes Kaufmann, Jürgen Norbert Fux, Amrei Müller, Hanno Metzler oder Simone Campos.