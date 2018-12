Ein Krampus kommt selten allein …

Große Krampuspräsentation am Festplatz Meiningen.

MEININGEN Bestialisch, ja gar diabolisch ging es vergangenen Samstag auf dem Festplatz in Meiningen zu. Dort wurde zur zweiten Krampuspräsentation geladen. Doch ganz anders als bei den bekannten Läufen aus Tirol, Kärnten oder Bregenz gab es am Rheindamm neben dem Fußballplatz ein eingezäunter Bereich mit einer richtigen Krampus-Show. Doch bevor das Spektakel los ging machte der Heilige Nikolaus Halt in Meiningen. Er brachte den jungen Besuchern ein kleines Präsent mit. Der Andrang war groß und die Besucher schon gespannt.