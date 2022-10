Ein Konzertabend „an der Schwelle“

Ensemble“ MaisonBleue“ spielte Werke von Domenico Scarlatti über Leopold Mozart bis Luigi Boccherini …

FELDKIRCH Mit diesem Konzertprogramm befanden sich die Besucher an der Schwelle: Der Spätbarock lag sozusagen in seinen letzten Zügen und sie stießen bereits die Tür zur Frühklassik auf. Dass es erst in der Wiener Klassik Klaviertrios gab, stimmt nur bedingt. „Werke für ein Tasteninstrument mit zwei obligaten Streichinstrumenten gab es schon lange vor Mozart, Haydn und Co.“, so das Ensemble am Konzertabend im Kapuzinerkloster Feldkirch. Präsentiert wurde eine bunte Auswahl an Sonaten für Violine, Violoncello und Cembalo, darunter Violinsonaten mit Continuo-Begleitung, Triosonaten mit einem der Violine ebenbürtigen Solocello und auch Klavier- bzw. Cembalotrios, bei denen dem Tasteninstrument die Hauptrolle zugewiesen wurden und sich die Streicher plötzlich in der Begleitfunktion wiederfanden. Das Ensemble MaisonBleue bestehend aus Lukas Michael Hamberger (Barockvioline), Lukas Raaflaub (Barockcello) und Eva-Maria Hamberger (Cembalo) entführte die Zuhörer in einer Welt zwischen musikalischer Veränderung. Eine Dynamik die spürbar wurde.